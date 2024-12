Volontari premiati: "Esempio da seguire"

Nella Giornata internazionale del volontariato, all’Auditorium dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sono stati consegnati i riconoscimenti a dieci volontari e due associazioni dei territori di Como e Varese. Organizzata dal Centro di servizio per il volontariato Insubria, la cerimonia del Sole d’Oro, che quest’anno celebra la 25ª edizione. Per la categoria associazioni comasche è stata premiata Rete Confluenze, che ha gettato le sue basi nel febbraio 2022 su spinta dei giovani dell’associazione Lo Snodo di Erba, e nasce da un incontro con 11 realtà del territorio. Per la categoria volontari giovani, due i premiati: Alessandro Corbetta di Cantù, volontario della Onlus Santanaga, e Matilde Forni Matilde del Corpo Volontari Ambulanza Odv di Angera. Per la categoria volontari, sono stati premiati i comaschi: Donatella Galli di I Fiori di Oltre il Giardino Aps, Maria Carla Cappelletti di Hombolo (Dodoma) in Tanzania, Rocco Belmonte presidente della Cooperativa Sociale Artigiani Guanelliani, Romana Zanella volontaria di Auser Insieme Canturium. Durante la cerimonia sono stati ricordati i 50 anni dell’associazione Osha di Como: il riconoscimento è stato consegnato a Mariangela Volpati. Pa.Pi.