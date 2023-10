Viene ospitato poi butta fuori casa chi l’ha accolto. Arrestato

Prima gli ha chiesto ospitalità, poi è praticamente riuscito ad appropriarsi di casa sua, minacciandolo. Salvatore Porcheddu, 49 anni senza fissa dimora, è stato arrestato per estorsione ieri dai carabinieri di Cantù, che a metà settembre avevano ricevuto la denuncia della vittima, un uomo di 59 anni affetto da una disabilità psichica, che era stato accompagnato dalla sorella a denunciare quanto gli stava accadendo. Porcheddu, con la scusa di chiedere un alloggio temporaneo, era riuscito a farsi ospitare dalla vittima, portando poi con sé anche la sua compagna. Ma poi, mantenendo sempre un atteggiamento minaccioso, si sarebbe dapprima accaparrato la camera da letto, per poi vietargli l’utilizzo del resto della casa, a partire dalla cucina. A volte, l’uomo veniva anche chiuso fuori di casa, e costretto a non tornare per intere giornate. Nel denunciarlo, la vittima ha anche riferito di aggressioni fisiche subite da Porcheddu. Su richiesta del sostituto procuratore Simona De Salvo, il Gip di Como Carlo Cecchetti ha emesso la misura cautelare in carcere. Pa.Pi.