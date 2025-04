Va in scena “In fondo a una nave”. Tragedia sul lavoro per riflettere

In occasione della Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro, lunedì 28 aprile il Teatro Sociale di Como, ospita dalle 18 alle 20 "La sicurezza in scena", un convegno a cui parteciperanno Roberto Magnani e Massimiliano De Rose, seguito dallo spettacolo teatrale "In fondo a una nave", con ingresso gratuito. Il convegno affronterà il tema dell’intelligenza artificiale e in genere della tecnologia applicata alla prevenzione degli incidenti sul lavoro. La rappresentazione teatrale rievoca invece l’intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco di Ravenna del 13 marzo del 1987, sulla nave gasiera "Elisabetta Montanari", che era ormeggiata a porto. A causa di un incendio scoppiato nella stiva, persero la vita 13 operai impiegati nelle operazioni di pulizia delle, uccisi dalle esalazioni tossiche sprigionate dalla combustione.

Lo spettacolo, della compagnia 05QuartoAtto, con l’accompagnamento musicale del chitarrista Luca Caroli, animerà la serata a cui parteciperanno le ultime classi di alcune scuole superiori di Como. L’evento è organizzato dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Como, e vuole essere un momento di intrattenimento ma, allo stesso tempo, un’occasione di riflessione e sensibilizzazione su un argomento di grande attualità. Le iscrizioni per la cittadinanza sono aperte su Eventbrite, per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri su isiformazione.itPa.Pi.