Territorio fragile, dal Pnrr i fondi contro le frane in Altolario

Verrà sistemata grazie ai fondi del Pnrr la strada provinciale 14 nel tratto di Claino con Osteno dove nei mesi scorsi il traffico era stato interrotto a causa dei massi che si erano staccati dalla costa della montagna. Le perizie geologiche effettuate nei mesi scorsi hanno chiarito che non c’è pericolo di grandi movimenti franosi, evidenziando però i rischi legati alle caduta di massi e scarichi di pietre dovuti alla particolare morfologia della parete rocciosa particolarmente scoscesa. Colpa dell’erosione provocata dagli effetti dei temporali e dall’azione delle radici degli alberi che in molti tratti non riescono a trattenere il terreno e anzi provocano spaccature nella roccia. Da qui la decisione di collocare delle barriere paramassi flessibili che consentiranno di assorbire i distacchi e potranno anche essere collocate in maniera più rapida nei punti considerati più pericolosi. Gli interventi sono stati inseriti nel programma triennale delle opere della provincia. Entro le prossime settimane potrebbe arrivare il via libera per la gara d’appalto.