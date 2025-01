Tentato omicidio a Erba. Ventiduenne a processo

Dopo l’aggressione del giorno di Natale, tutti i testimoni sono stati riconvocati in Questura e sentiti, per arrivare a confermare le accuse di tentato omicidio nei confronti di Zulqarnain Zulqarnain, pakistano di 22 anni domiciliato a Erba. Era finito in carcere per l’aggressione un suo connazionale, il suo ex datore di lavoro, titolare dell’autolavaggio Brillante Car di viale Resegone a Erba, a cui aveva scagliato addosso liquido infiammabile e cercato di dargli fuoco, per poi tornare alla carica nel tentativo di colpirlo con un taglierino. Zulqarnain era stato bloccato da altri dipendenti che lo avevano immobilizzato a terra. Dopo aver ulteriormente risentito i testimoni per accertare ogni dettaglio di quelle due aggressioni – la prima con l’accendino e il liquido infiammabile, la seconda con un taglierino - avvenute in sequenza, il sostituto procuratore di Como Giulia Ometto ha chiuso le indagini e chiesto il processo con giudizio immediato, formalizzando l’accusa. Zulqarnain era già stato denunciato dalla vittima due volte nei giorni precedenti: il 16 dicembre per un tentativo analogo, e il 18 dicembre per minacce telefoniche.