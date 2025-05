Siglata la riconciliazione. Al Comune 1,6 milioni. Linee Lecco sana il conto

La riconciliazione tra Comune di Lecco e Linee Lecco Spa, si traduce in un pagamento di circa un milione e 600mila euro da parte della società partecipata, che sarà corrisposto all’Ente Comunale in dieci anni. È l’esito, approvato dal consiglio comunale, degli indirizzi per la definizione dell’accordo scaturito dalla transazione tra il Comune di Lecco e Linee Lecco, ossia la definizione dei rapporti di debito e credito tra l’ente comunale e la società partecipata al cento per cento dallo stesso ente. Il documento stabilisce che la riconciliazione tra Comune di Lecco e Linee Lecco Spa comporti appunto il pagamento stabilito e dilazionato, conclusione che scaturisce dalla riconsiderazione di tutte le partite aperte dal 2018 al 2024.

A questa ricostruzione, le parti sono giunte a fronte della valutazione di due elementi: da una parte, la quantificazione di quanto spettante al Comune per la gestione dei parcheggi da parte di Linee Lecco, calcolati in oltre 3 milioni di euro. Dall’altra le opere di miglioria che Linee Lecco ha effettuato per conto del Comune, pari a circa un milione e 400mila euro. Da queste due cifre, è derivata la differenza di e un milione e 600mila euro dovuto da Linee Lecco al Comune. "A settembre scorso – dice il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – con l’insediamento del nuovo Cda di Linee Lecco, abbiamo affrontato tutti i temi rimasti aperti tra il Comune e la sua società partecipata: dapprima è stata regolarizzata la vicenda della palazzina della Piccola, ora si è intervenuti sulla riconciliazione economica. Questi due elementi risultano essenziali per creare le condizioni per affrontare il terzo e ultimo punto, quello dell’ipotesi di affidamento in gestione in-house della sosta, elemento strategico per Linee Lecco". La presidente del Cda di Linee Lecco Agnese Massaro, sottolinea che "Questo accordo è frutto di un grande lavoro di squadrache getta le basi per una collaborazione futura sempre più efficace". Pa.Pi.