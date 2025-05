Sicurezza e dipendenti in nero, sanzioni e cinque denunce

Si è concluso con cinque denunciati e ammende e sanzioni per oltre 60mila euro, il controllo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato di Como, nel cantiere di Fino Mornasco di via Adda 25, in cui sono in corso lavori di ampliamento della scuola privata International School of Como.

All’interno erano al lavoro 9 aziende e 25 lavoratori, due dei quali risultati essere privi di contratto. Cinque persone sono state denunciate e un’azienda sospesa, sia per le gravi violazioni in materia di sicurezza, che per lavoro nero in misura superiore al 10 per cento delle maestranze. Le denunce, a carico di responsabili delle varie imprese, riguardano gravi omissioni, come la mancanza di dispositivi di protezione individuali, o di dispositivi di protezione collettiva per evitare cadute dall’alto.

Al committente dei lavori, è stato invece contestato di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici dei lavori, e al responsabile della sicurezza di non aver verificato l’applicazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle imprese.

Pa.Pi.