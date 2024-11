Scuole verso la chiusura: "Tar ultima speranza"

Hanno organizzato una raccolta fondi i genitori dei bambini della scuola d’infanzia Luigi Carluccio e della primaria Nazario Sauro, i due istituti del centro storico che il Comune ha deciso di chiudere. Il denaro raccolto servirà a sostenere le spese legali necessarie per affrontare il ricorso al Tar contro il provvedimento deciso dalla Giunta. "Come Movimento Genitori abbiamo organizzato diverse iniziative negli ultimi due mesi per sensibilizzare l’intera città - spiega il portavoce Vincenzo Falanga - Abbiamo incontrato il prefetto di Como, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, i sindacati, abbiamo organizzato una protesta silenziosa durante uno degli ultimi consigli comunali e abbiamo dato avvio a una raccolta firme per chiedere un referendum abrogativo della delibera che prevede la chiusura delle due scuole". Il tentativo di riuscire a raggiungere un’intesa con l’amministrazione però è andato a vuoto, così i genitori hanno deciso di ricorrere alle vie legali. "Ora il percorso diventa arduo, abbiamo bisogno del sostegno di tutti per raggiungere il nostro prossimo obiettivo, l’ultimo tassello che resta".