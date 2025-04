Scippatore col braccio ingessato

Con la scusa di chiedere una sigaretta, e nonostante uno dei due avesse un braccio ingessato, hanno rapinato un diciottenne della catenina che portava al collo. L’aggressione è avvenuta martedì sera in piazza Cavour, e ha condotto in carcere Mostapha Ramadan, irregolare di 22 anni e Sami Mahmoud Said, richiedente asilo di 23 anni, entrambi egiziani. I due si sono avvicinati a un gruppo di tre ragazzi, tra cui un diciottenne di Uggiate con Ronago, al quale Ramadan ha strappato dal collo una catenina d’oro. Nel frattempo Said, agitando una bottiglia di liquore, ha intimato agli altro due di non reagire. I due sono poi scappati a piedi verso piazza Cavour, ma grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della Volante li hanno presto individuati in via Cadorna. Anche perché uno dei due aggressori aveva il braccio sinistro ingessato, ed era facilmente riconoscibile. Pa.Pi.