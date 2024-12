Ruba una borsa, inseguito dai passanti finisce in manette

Ha rubato la borsetta a una cliente di un bar di piazza Volta, è stato inseguito da alcune persone che lo hanno visto, e poi arrestato dalla polizia per furto aggravato. Il protagonista del concitato episodio avvenuto la sera di Natale, è un algerino senza fissa dimora, Loukam Haithem, ritenuto maggiorenne all’esito dell’esame auxologico effettuato in ospedale. Verso le 21.00 di mercoledì, le pattuglia della Squadra Volante, su segnalazione di una chiamata giunta la 112, si sono dirette in via Vittani, dove un gruppetto di persone aveva inseguito un algerino che pochi istanti prima, aveva sottratto una borsa, appoggiata sulla sedia accanto alla proprietaria, per poi scappare a piedi per le vie del centro. Dopo aver ascoltato le testimonianze, tra cui la proprietaria della borsa, il diciannovenne è stato portato in Questura, dove è stata accertata l’identità di Haithem, risultato avere un pass d’uscita dalla Svizzera in quanto richiedente asilo, con dati anagrafici che indicavano la minore età. Smentita tuttavia dalle risultanze inserite nel database del Ministero. Pa.Pi.