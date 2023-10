Rovello Porro, operai esposti a pericolo cadute: sospesi 3 cantieri su 10 dopo i controlli in elicottero

Rovello Porro (Como) – Ore di sorvolo, oggi, sopra i tetti di abitazioni ed edifici di Rovello Porro, Rovellasca e Turate, per scoprire i cantieri non a norma, e gli operai che lavorano in altezza, esposti ai pericoli di cadute, senza adeguate protezioni.

I controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, degli Ispettori del lavoro e dei carabinieri della stazione di Turate, assieme all’elicottero dei carabinieri di Orio al Serio, da settimane stanno facendo verifiche nelle numerosissime imprese al lavoro nell’area della Bassa Comasca, che la scorsa estate è stata flagellata dal maltempo, dove la grandine ha distrutto tetti e tegole.

Rovello Porro, cantieri visti dall'elicottero

Gli operai, impiegati da imprese edili che stanno arrivando da ogni luogo richiamati dalla quantità di richieste di ingaggio, sono incaricati di fare questi lavori di riparazione e manutenzione. Ma le frequenti violazioni in materia di sicurezza, li espongono a pericoli continui, e a un numero di infortuni sopra la media.

Dieci i cantieri controllati, segnalati ai militari a terra dal carabiniere in sorvolo, a tre dei quali è stata sospesa l’attività a causa di gravi violazioni di sicurezza, i rispettivi titolari denunciati. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni, con lo stesso metodo.