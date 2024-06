Violenta rissa tra 60 persone in piazza Garibaldi a Cantù, tre accoltellati: due sono gravissimi

Cantù (Como), 2 giugno 2024 – Sono gravissime le condizioni di tre persone, rispettivamente di 44, 33 e 29 anni residenti il primo a Novedrate, gli altri due a Cantù, rimasti feriti a colpi di coltello durante una rissa scoppiata la scorsa note attorno alle 3 in piazza Garibaldi a Cantù.

Il più giovane è stato ricoverato al San Gerardo di Monza, in Rianimazione in coma farmacologico, ma sono considerate critiche anche le condizioni del 44enne portato al Sant’Anna di Como con lesioni alla milza.

Sulla ricostruzione dell’accaduto stanno lavorando i carabinieri: non è chiaro quante persone esattamente abbiano partecipato alla rissa, probabilmente una sessantina, e i ruoli del feriti.

Le indagini

Le indagini stanno procedendo per identificare chi ha partecipato alla rissa e chi ha estratto il coltello o utilizzato cocci di bottiglia come arma. Da quanto si apprende, le persone coinvolte erano in un locale e sono uscite in piazza dove ci sarebbe stato anche un lancio di transenne. Sul posto sono arrivate cinque pattuglie dei carabinieri e le ambulanze.

Le immagini

Nel frattempo, da questa notte, sono state sentite in caserma numerose persone e acquisiti i video delle telecamere presenti sulla piazza. Fra i coinvolti in questa rissa, la terza con feriti a bottigliate nell'ultimo mese, ci sarebbero esponenti di baby gang locali.