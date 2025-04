Portoghese del Telepass. Il furbetto inchiodato dai tabulati telefonici

Da febbraio 2023 a ottobre scorso, quando Società Autostrade ha presentato denuncia, per 378 volte ha superato la barriera di Grandate, ma non solo, accodandosi alle auto che percorrevano la corsia riservata al Telepass, senza pagare. In tutto, un risparmio di 2.755 euro, per il quale ora è stato indagato un uomo di 56 anni residente in provincia di Bari, a cui le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, sono arrivati attraverso la targa della sua auto, una Lexus.

Interrogato, l’uomo ha dichiarato che quell’auto non era in uso a lui, indicando altri conoscenti che avrebbero potuto essere alla guida mentre il veicolo passava dalla barriera di Grandate e da altri caselli autostradali, sempre con la stessa tecnica: avvicinarsi al conducente che lo precedeva e poi passare prima che la sbarra si riabbassasse.

A quel punto gli accertamenti si sono mossi in un’altra direzione, acquisendo i tabulati telefonici del cellulare dell’indagato: che hanno confermato la presenza del telefono nei luoghi, giorni e orari in cui la Lexus era transitata senza pagare il pedaggio. Confermando quindi la sua responsabilità: al momento gli viene contestata la truffa aggravata, in quanto commessa ai danni di un ente pubblico.