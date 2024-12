Olgiate avrà la sua tangenziale dopo un’attesa durata vent’anni

Dopo un’attesa durata vent’anni anche Olgiate Comasco avrà la sua tangenziale, progettata per permettere alle auto di raggiungere la Lomazzo - Bizzarone senza dover attraversare il centro cittadino. Un nastro di asfalto lungo poco meno di un chilometro e mezzo che costerà dieci milioni di euro e verrà realizzato in tempi record: dodici mesi per la definizione del progetto e la gara d’appalto con il via ai lavori fissato entro dicembre del 2025 e poi altri dieci mesi per la conclusione dell’opera che dovrebbe essere consegnata nell’autunno del 2026. I costi sono totalmente a carico della Provincia di Como, che si occuperà anche di sovrintendere alla progettazione e all’appalto fino al collaudo finale.

"Dopo l’accordo raggiunto lo scorso ottobre che ci impegnava ad aggiornare il progetto al tracciato evitando il passaggio nell’area dell’ex forno inceneritore di Olgiate Comasco – sottolinea il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – con questo atto possiamo dire che prende finalmente ufficialmente il via l’iter per la realizzazione della Variante alla Briantea". Per i quattro quinti si tratterà di una nuova strada, lunga 1,2 chilometri, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Repubblica fino ad arrivare sulla Provinciale 23 all’altezza di via Marconi, a questo si aggiungerà la riqualificazione del tratto fino a via Milano che verrà ampliato e adeguato per garantire la percorrenza di un numero maggiore di veicoli. A tutti gli affetti la tangenziale di Olgiate sarà il primo tratto della Variante della Briante, che verrà completata da Anas con un secondo lotto fino a Solbiate.

"Finalmente il regalo di Natale che l’amministrazione comunale, tutto il Consiglio comunale e la cittadinanza stavano aspettando - il commento del sindaco Simone Moretti - Con l’inserimento ufficiale nel triennale dei lavori 2022-2024, abbiamo adesso anche un arco temporale sul quale ragionare per vedere realizzato il primo lotto dell’opera viaria più importante per il nostro territorio". Ro.Can.