Como, nuovo concorso in sanità: 100 assunzioni per tamponare la carenza di infermieri

San Fermo della Battaglia, 21 maggio 2024 – Erano 1.270 gli infermieri in forza alla Asst Lariana al 31 dicembre 2023, diventati 1.355 al rilevamento del 19 maggio scorso, con un saldo positivo tra cessati e assunti di 85 e una conseguente riduzione del turn over.

La carenza di infermieri, ancora presente a oggi, potrà essere colmata con il nuovo concorso che sarà svolto entro luglio e che prevede l’assunzione di 100 professionisti. Il primo concorso bandito lo scorso ottobre aveva portato all’assunzione, a partire da gennaio di quest’anno, di 105 infermieri, mentre in aprile è stato bandito un nuovo concorso grazie al quale saranno assunti altri 73 professionisti.

A luglio è stato previsto un concorso unificato promosso da Asst Lariana in collaborazione con le altre Asst del territorio, Valle Olona e Sette Laghi ed Ats Insubria. Sono 306 il totale dei posti messi a bando, 100 per ogni Asst e 6 per Ats. In autunno poi, a ridosso delle lauree degli infermieri, verrà bandito un ulteriore concorso.

Queste nuove e continue assunzioni, riducono la differenza tra le uscite e le entrate che, in questo momento, come detto, a livello di Asst Lariana risulta sotto controllo. “La carenza di personale resta – precisa l’Azienda – ma si registrano segni positivi e, attualmente, non emerge per il periodo estivo la necessità di tagli di posti letto e riduzioni di attività, al di là di quelle che ogni anno in questi mesi vengono sempre predisposte”.