Nuovi collegamenti Novedratese al raddoppio con 9 milioni di euro

di Roberto Canali

La Provincia di Como ha deciso di investire sulla Novedratese, la Strada provinciale 32 che collega la statale Milano-Lecco, con la Milano-Meda ed è l’arteria vitale del distretto del mobile.

"Sono pronti 9 milioni di euro che serviranno per raddoppiare la strada nel tratto che da Mariano Comense arriva a Figino Serenza, proseguendo l’allargamento effettuato negli anni scorsi nel tratto che attraversa Novedrate.

"Oggi la Novedrate si presenta permanentemente congestionata durante le ore più trafficate della giornata - si legge nella relazione elaborata dall’ufficio tecnico di Villa Saporiti - L’elevato flusso di traffico difficilmente potrebbe essere spostato su itinerari alternativi perché mancano strade di portata adeguata, per questo è necessario intervenire sulla direttrice esistente".

Il progetto prevede l’allargamento della strada che diventerà a quattro corsie, due per ogni senso di marcia separate da un guardrail così da evitare incidenti. In questo modo anche il limite di velocità verrà portato a 100 chilometri l’ora.

La difficoltà dell’intervento è legata al fatto che per allargare la strada occorrerà procedere alla bonifica dei terreni circostanti, in molti casi intervenendo anche con opere di drenaggio. "L’intervento di bonifica sotto il piano di posa del rilevato stradale consiste nell’asportazione della coltre vegetale e dello spessore di terreno di caratteristiche non idonee e nella sua sostituzione con materiale inerte selezionato in modo da soddisfare i requisiti di portanza - si legge nella relazione - È stata effettuata la progettazione preliminare delle opere di captazione e convogliamento delle acque meteoriche".

L’opera più importante verrà realizzata all’altezza della rotatoria di Mariano Comense, dove sarà necessario costruire un sovrappasso che dovrà accogliere anche l’uscita della Canturina Bis, l’altra grande opera alla quale la Provincia sta lavorando nonostante il Parco delle Groane abbia bocciato, nel suo piano territoriale, il tracciato della strada.