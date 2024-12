Movida violenta a Cantù . Ferito con un’arma da taglio

Non c’è pace in piazza Garibaldi dove nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo è stato aggredito riportando diverse ferite che gli sono state inferte o con una bottiglia rotta o con un’arma da taglio che comunque non sarebbe un coltello. Tutto avvenuto in pochi istanti attorno alle 4 del mattino quando il giovane è stato colpito, probabilmente al culmine di una violenta lite. Per fortuna i colpi inferti sono stati superficiali e il giovane, che non è mai stato in pericolo di vita pur avendo perso molto sangue, dopo le prime cure è stato portato soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Cantù che sono intervenuti in piazza Garibaldi già nel cuore della notte, quando però ormai non c’era più traccia dell’aggressore o degli aggressori che si sono allontanati. Determinanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in piazza, le stesse che nei mesi scorsi hanno permesso di risalire agli autori di violenti pestaggi e aggressioni con cocci di bottiglia branditi come armi da parte di una baby gang composta da giovanissimi. Il ventottenne per ora ha spiegato solo di essere stato aggredito ai primi soccorritori che l’hanno raggiunto in piazza, non si sa ancora se in quel momento era da solo e soprattutto se conosceva chi l’ha colpito.