Morto in cantiere, due a processo

Davanti al giudice sono comparsi quattro imputati e una società, accusati di omicidio colposo per la morte di Daniele Caraccio, muratore di 55 anni residente a Montemezzo, trovato senza vita il 9 maggio 2023, all’interno di una stanza in cemento, nel cantiere di una palazzina in fase di costruzione lungo la Regina Vecchia. Davanti al Gup di Como, Luca Mottarlini, 27 anni di Musso, direttore tecnico di cantiere preposto in materia antinfortunistica, ha deciso di patteggiare e risarcire le parti offese, e la sua posizione è stata quindi stralciata. A processo dibattimentale a maggio, andranno invece Ivan Curti, 50 anni e Edoardo Curti, 78 anni, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e consigliere della ditta Curti Impresa edile di San Siro, di cui l’operaio era dipendente. Inoltre Nicola Mastalli, 61 anni di Como, coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Pa.Pi.