Mezzo chilo di droga . Un arresto

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un quarantaduenne italiano di origini egiziane sorpreso a spacciare in alcuni bar della zona compresa tra Monte Olimpino, Sagnino, Tavernola e Cernobbio. Gli uomini della squadra mobile di Como hanno ricostruito i suoi spostamenti e documentato gli incontri con i clienti, dopo aver fermato hanno compiuto un controllo nella sua abitazione a Monte Olimpino. Dall’ispezione in casa i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 15 grammi di cocaina, 500 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, il tutto nascosto in vari punti dell’abitazione. Avvertito delle attività svolte e dell’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il 42enne fosse associato presso la Casa Circondariale di Como.