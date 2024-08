Lago di Como, invade l’area riservata agli idrovolanti: multa da 2mila euro al turista iracheno

Como, 29 agosto 2024 – La Polizia di Stato, ieri pomeriggio – mercoledì 28 agosto – ha sanzionato con una multa di 2mila euro, il conducente di un natante, un turista iracheno di 40 anni e il proprietario della società di locazione dello stesso, per l’inosservanza delle norme sulla navigazione lacuale.

Il turista straniero infatti aveva invaso la pista adibita al decollo e atterraggio degli idrovolanti, lo specchio d’acqua prospiciente l’Areo club di Como di viale Masia.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 di ieri quando l’unità della Sezione Acque Interne, durante il giornaliero servizio di controllo del territorio sullo specchio d’acqua del Lago di Como, ha intercettato un natante con due persone a bordo che transitava tranquillamente invadendo la corsia adibita agli aerei, provocando così un gravissimo pericolo di collisione in caso di decollo o atterraggio degli stessi.

Sul natante, che è stato accertato fosse in locazione, erano presenti due turisti iracheni di 20 e 40 anni, che interpellati sulla violazione commessa si sarebbero dichiarati ignari del divieto in essere, pertanto gli agenti una volta fatta tornare al porto la barca, hanno dapprima identificato i due, compilando al solo conducente il verbale di contestazione.

Il locatario

È stato inoltre identificato anche il proprietario della società di locazione, un comasco di 33 anni, che è stato inserito quale obbligato in solido nello stesso verbale per il pagamento, in forma ridotta, dei 2000 euro di sanzione comminata.

La Polizia di Stato, ribadisce l'importanza di rispettare le normative vigenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti del lago. Le operazioni di controllo, come concertato in sede di riunione tecnica tenutasi in Prefettura, proseguiranno incessanti per assicurare che le acque del Lago di Como rimangano sicure e regolamentate. Nella cornice di fattiva collaborazione, la Questura invita tutti i titolari delle attività commerciali e i turisti utilizzatori dei natanti a prendere cognizione precisa delle regole da rispettare, di tutte le norme di sicurezza e della documentazione richiesta, al fine di evitare incidenti nautici e salvaguardare l’incolumità di tutti.