Laglio, in vendita la villa "gemella" di casa Clooney

Laglio (Como), 23 agosto 2018 - Di sicuro ci sono solo il chi e il cosa: Igor Kogan, il banchiere di Putin, ha deciso di mettere in vendita la sua villa da sogno sul lago. Si tratta di Villa La Punta, gemella di Villa Oleandra che il tycoon della finanza aveva acquistato nel 2009 per 12 milioni di euro. Circondata da un parco di 3.300 metri quadri può vantare una superficie coperta di 8.200 distribuiti su vari livelli, 17 bagni, 7 camere, una piscina interna da 25 metri e una esterna da 75, un appartamento per gli ospiti da 100 metri quadri, garage, sala biliardo, palestra, Spa, una sala cinema, cantina in grado di contenere 2mila bottiglie e naturalmente darsena e approdo privati.

La trattativa naturalmente è riservata, ma chi si candida all’acquisto si prepari a staccare un assegno a sette zeri, anche perché Kogan non senza polemiche in questi anni ha rivoltato la villa come un calzino. Della ristrutturazione si erano interessati anche i funzionari della Soprintendenza ai beni ambientali che avevano emesso anche un provvedimento per bloccare i lavori, ma Kogan non si era dato per vinto e con il suo plotone di legali aveva dato battaglia al Tar ottenendo la possibilità di completare la ristrutturazione. Adesso che poteva godersi la tranquillità del lago però ha deciso di andarsene. Impossibile sapere se si tratta di un capriccio oppure se a fargli cambiare idea è stato il suo coinvolgimento nello scandalo dei «Panama papers» scoppiato un paio di anni fa e che rivelò al mondo le liste con i nomi di migliaia di miliardi, star del mondo della musica e del cinema, politici, industriali e finanzieri che avevano spostato i loro capitali nei paradisi fiscali. In Russia comparve anche il nome del banchiere di Putin che anzi, secondo alcune inchieste attraverso le sue società era uno delle menti dietro alla fuga di capitali. Alla fine nessuno l’ha toccato all’ombra dello Zar Putin e il suo impero è più solido che mai, ma deve aver pensato che l’Europa iniziava a stargli stretta.

Di sicuro a Laglio saranno in tanti a rimpiangerlo, geloso della sua privacy e attento a non dare nell’occhio non si è mai tirato indietro quando si trattava di dare una mano al Comune, anche quando si è trattato di sistemare a sue spese l’area subito fuori dalla sua villa. La consolazione è che chi lo rimpiazzerà non potrà essere da meno visto che per acquistare Villa La Punta difficilmente si potrà staccare un assegno inferiore ai 50 milioni di euro. Neppure troppo considerando che i vicini di casa sono la star di Hollywood George Clooney, che si dice dopo il cinema sta già pensato ad un ruolo da primo inquilino della Casa Bianca, e il fratello dell’ex premier libanese Hariri. Di certo si tratta di un buon investimento: il valore immobiliare del tratto di costa che separa le due ville gemelle, Oleandra e La Punta, vale oltre ventimila euro al metro quadro, più che a Dubai.