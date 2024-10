Riparte la rassegna antimafia "4 colpi alla ‘ndrangheta", organizzata Circolo Ambiente Ilaria Alpi: tra ottobre e novembre, quattro incontri pubblici a Eupilio, Castelmarte, Tavernerio e Ponte Lambro. Si parte venerdì 18 ottobre alle 21 da Eupilio, sala consiliare di via Strambio, dove verrà presentato il libro del giornalista e scrittore Emilio Magni, ‘’Il rapimento Cristina Mazzotti“. Il libro racconta la vicenda, che Magni ha vissuto da cronista e da amico di famiglia, del sequestro e del successivo omicidio avvenuti nel 1975. Saranno presenti anche Corrado Canfora, all’epoca pubblico ministero del processo contro i rapitore della diciottenne, ed Eleonora Montani, membro del Comitato Antimafia di Milano. Si prosegue venerdì 25 ottobre a Castelmarte, sempre alle 21 in biblioteca, con l’incontro dal titolo “L’usura e il giro dei soldi delle mafie“, con Ilaria Ramoni, avvocato esperto di legislazione antimafia, e David Gentili, del Comitato Antimafia di Milano, per discutere delle infiltrazioni delle mafie nel sistema economico, tra usura, corruzione, evasione fiscale e finanza legale e illegale. Due gli incontri di novembre: giovedì 14 alle 21 all’Auditorium di Tavernerio “la ‘ndrangheta in Provincia di Como“ con Nando dalla Chiesa e Andrea Carnì, studioso di criminalità organizzata. Il quarto e ultimo incontro è previsto giovedì 21 novembre alle 21 nella sala consiliare di via Roma 23 a Ponte Lambro, con l’incontro dal titolo “Le agromafie e il caporalato in agricoltura“, con l’intervento di Marco Omizzolo, sociologo, scrittore, esperto di migrazioni. "Come associazione - commenta Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente - abbiamo voluto riprendere l’organizzazione della Rassegna antimafia, per sensibilizzare i cittadini sulla presenza delle mafie nel Comasco".

Paola Pioppi