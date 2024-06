La linea Como-Lecco chiude in attesa dell’elettrificazione

Andare in treno da Como a Lecco è un’attività complicata durante l’anno e impossibile d’estate, almeno da un paio d’anni a questa parte, per gli interventi di messa in sicurezza della linea ferroviaria, in attesa dell’elettrificazione attesa da decenni. A partire da domani, e fino al prossimo 8 settembre, il servizio sarà sospeso tra le stazioni di Albate e Molteno e corse sostituite da autobus con la possibilità, per poi riprendere tre le stazioni di Como Camerlata e Como San Giovanni, con i treni della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso. Ai pendolari che nelle scorse settimane si erano lamentati perché la sospensione delle corse era stata annunciata con appena 18 giorni di anticipo, quando gli abbonamenti erano già stati acquistati, Rfi e Trenord hanno replicato i titoli di viaggio validi sia sui treni sia sui bus di collegamento tra le stazioni e il servizio è stato studiato, in termini di orario, per garantire le necessità di spostamento. Un progetto quello legato all’elettrificazione della linea Como-Lecco, che non interessa solo la Lombardia, ma anche il vicino Canton Ticino sempre sensibile quando c’è la possibilità di individuare soluzioni di trasporto alternative all’auto per favorire lo spostamento dei frontalieri. Nei giorni scorsi Regione Lombardia ha presentato ai colleghi Svizzeri il progetto che prevede il via ai lavori di elettrificazione entro il 2025, nel tratto tra Como Albate e Molteno. "L’elettrificazione della Como-Lecco – ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture di Regione Lombardia, Franco Lucente – consentirà di prolungare i servizi ferroviari del Tilo. Abbiamo sottoposto ai colleghi ticinesi le tempistiche indicate da Rfi e ribadito l’importanza di quest’opera per entrambi i territori".