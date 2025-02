La casa al sole sulle isole Canarie era una truffa. Canturino deve risponderne davanti ai giudici

Un capitale di oltre 100mila euro, raccolto da un ventina di investitori che, tra 2013 e 2018, avevano creduto, invano, di affidare il loro denaro a un progetto immobiliare che si sarebbe realizzato in Spagna. Ora Patrik Faotto, 46 anni, origini canturine e da anni residente in Spagna alle Canarie, comparirà domani davanti al Tribunale Collegiale di Como con l’accusa di abusivismo finanziario e truffa. Gli investitori in parte erano stati risarciti, lasciando però in essere importanti pendenze. In un caso, secondo le accuse, gli erano stati affidati 90mila euro, di cui solo 6500 restituiti, in un altro 110mila che risultano non restituiti, come buona parte delle cifre regolarmente versate attraverso bonifici bancari. Su 20 parti offese individuate dalla Gdf, solo sei avevano ottenuto parziali risarcimenti al momento della richiesta di rinvio a giudizio, ad agosto dello scorso anno. Pa.Pi.