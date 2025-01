Istituto Vanoni, il "no" ai voti di Eduscopio

Nonostante da anni si una delle scuole più frequentate del territorio dell’Alto Lago, nelle due sedi di Menaggio e Porlezza, l’Istituto tecnico Vanoni è stato penalizzato dalla classifica redatta ogni anno dall’osservatorio Eduscopio, che mette in fila le scuole del territorio in base al successo dei loro studenti dopo il diploma, misurato in base ai risultati raggiunti nel primo anno all’università o dal punto di vista occupazionale per chi decide di interrompere il ciclo di studi. L’osservatorio sembra non aver tenuto conto che molti ragazzi del professionale comasco finiti gli studi vanno oltreconfine.

"I nostri studenti, specialmente diplomati al Tecnico e Professionale vengono assunti e iniziano il loro percorso lavorativo per la maggior parte in Svizzera, dopo aver frequentato principalmente gli indirizzi Afm, Sia (ex ragioneria), Cat (ex geometri), Turismo e Alberghiero - spiega la scuola in una nota - Coloro i quali invece scelgono di intraprendere gli studi universitari, lo fanno, anche in questo caso, in larga parte nella vicina Svizzera, in particolare in Canton Ticino, che accoglie ad oggi almeno i 3/4 dei nostri studenti che pertanto non possono rientrare nel calcolo della classifica Eduscopio".

Nella confinante provincia di Sondrio la classifica Eduscopio è molto nota nella città del Bitto, più volte è stato incoronato infatti il liceo Nervi di Morbegno come migliore d’Italia. La classifia viene elaborata dalla Fondazione Agnelli sulla base del rendimento appunto degli studenti nel primo anno di università e sul tasso di occupazione per gli istituti professionali.

Ro.Ca.