Cade mentre sta potando un alberello: comasco di 50 anni in gravi condizioni

Como, 26 novembre 2024 – Un comasco di 50 anni è rimasto ferito in un infortunio avvenuto ieri poco dopo mezzogiorno, nel giardino di un'abitazione in via Belvedere a Bosco Luganese, in Canton Ticino.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia cantonale, l’uomo stava eseguendo dei lavori di potatura nei pressi di una abitazione quando, forse a causa di un malore, è caduto da un’altezza di un paio di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti di polizia e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale dove è stato ricoverato, in gravi condizioni.