In manette ladro di bionde. Caccia ai “soci”

Il 7 febbraio scorso, tre ladri avevano derubato il carico di un’auto in sosta nell’area interna della sede dei Monopoli di Stato a Rovello Porro, impossessandosi di sigarette per un valore di 7.500 euro. La vittima, titolare di una tabaccheria, stava caricando la merce: quando aveva lasciato l’auto incustodita per allontanarsi di pochi metri e andare a prelevare un altro scatolone, i ladri avevano tagliato la plastica applicata sul veicolo per tamponare la precedente rottura di un finestrino, e avevano fatto sparire il carico. Avevano velocemente buttato tutto su una Opel Astra ed erano fuggiti.

Ora la Mobile di Como ha arrestato uno dei tre responsabili di quel colpo: Gepi Enea, 32 anni residente in provincia di Pavia, dove è stato raggiunto in queste ultime ore e portato in carcere. Il Gip di Como Walter Lietti, che ha emesso la misura cautelare su richiesta del sostituto procuratore Antonia Pavan, ha infatti ritenuto inadeguata ogni altra misura cautelare diversa dal carcere, in considerazione della "elevatissima pericolosità", ma anche dell’impossibilità di beneficiare della sospensione condizionale della pena a causa dei precedenti penali. Enea è anche accusato del furto commesso a Como il 2 febbraio, commesso su un furgone in sosta a Como, di proprietà di una società di noleggio e utilizzato dal dipendente di una società di riscossione degli incassi delle slot machine: con un tombino di ferro, avevano rotto il vetro anteriore del furgone, forzato la cassaforte appoggiata sul sedile e rubato 800 euro in monete. I furti erano stati commessi utilizzando la stessa Opel Astra, con vistose screpolature della carrozzeria, ripresa dalle telecamere acquisite dalla polizia durante le indagini. È stato il punto di partenza che ha condotto all’identificazione di Enea. Paola Pioppi