Il tennis? È fra gli sport più amati dei giovani della provincia

Si annuncia un’estate di grande tennis sul Lario con protagonisti i più piccoli, coinvolti in una serie di tornei "a chilometro zero" organizzati dalla Federazione in collaborazione con i circoli del territorio. Una rarità in questo sport dove spesso capita che anche per i tennisti in erba, under 14 e under 12, i genitori siano costretti a fare centinaia di chilometri per poterli portare a giocare nei tornei, che sono l’unico modo di fare punti indispensabili per salire in classifica e perfezionarsi nel gioco. Per fortuna quest’anno a Como le cose andranno ben diversamente e tennisti in erba, comaschi ma anche quelli delle province vicine, potranno sfidarsi nel singolare maschile e femminile per le categorie under 12 e 14.

Si comincia il 10 e il 18 giugno a Guanzate nel circolo A-Rete, poi sarà la volta di Mariano Comense (il 17 e il 25 giugno) sui campi di Erreci Progetto Tennis, il 24 giugno e il 9 luglio sarà la volta di Circolo tennis di Cantù. L’8 e il 23 luglio si giocherà al Team Veneri di San Fermo della Battaglia, il 22 e il 30 luglio al Tennis Clubi Rovellasca eil 29 luglio e il 13 agosto sarà la volta del Zambra Tennis School di Magreglio. I ragazzi tesserati Fit dovranno partecipare ad almeno due tornei e i primi 8 giocatori e le prime 4 giocatrici di ogni categoria parteciperanno al master finale che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre sui campi del Tennis Como in concomitanza con il Challenger "Città di Como" che è l’evento tennistico più importante della stagione sul lago. Non sarà l’unica occasione per riservata ai giovani per mettersi in mostra, dal 10 al 18 giugno infatti sui campi in terra rossa del Tennis Club di Villa Olmo si sfideranno migliori under 16 e under 18 d’Italia nella terza tappa del torneo Super NextGen Italia, sotto gli occhi dei tecnici federali. E che il tennis in provincia goda di ottima salute lo dicono prima di tutto i numeri, sono 3.800 i tesserati che entro la fine dell’estate potrebbero superare i 5mila. R.C.