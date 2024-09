Il Gioco di specchi dei coniugi Moro

Da domani al 5 gennaio, il Museo comunale d’Arte moderna di Ascona, rende omaggio ai coniugi Ruth e Giancarlo Moro, due artisti tra i più significativi del territorio ticinese. La mostra si inaugura oggi alle 17 in via Borgo 34. Curata da Mara Folini, presenta una serie di opere nate da più di 50 anni di quotidiano confronto creativo. Pur lavorando con stili e modi diversi, come in un Gioco di specchi - così recita il sottotitolo della rassegna - i lavori dell’una sembrano riflettersi in quelli dell’altro, per il comune interesse per l’universo formale orientale, cosmico e olistico.