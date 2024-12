Il cavalcaferrovia va in pensione. Aperto il ponte da 3,4 milioni. Ultimi ritocchi verso Cermenate

Dopo oltre un secolo di onorato servizio, andrà finalmente in pensione il ponte, anzi il “cavalcaferrovia“ di Cantù-Asnago, in provincia di Como, progettato nel lontano 1912 ormai più di 112 anni fa. Questa mattina è in programma l’apertura della nuova infrastruttura, con il passaggio che per ora sarà limitato solamente ai veicoli che sono diretti verso la Città del Mobile: per andare verso Cermenate, invece, sarà necessario pazientare fino a giovedì, quando dovrebbero essere completati i lavori di asfaltatura.

Il vecchio ponte rimarrà in piedi e potrà essere utilizzato da pedoni e ciclisti, anche grazie alla pista ciclopedonale ancora in corso di realizzazione che collega il centro di Cantù con la frazione di Asnago. Il nuovo ponte, costato 3,4 milioni di euro, di cui 2 milioni erogati dalla Regione Lombardia e 1,4 milioni dalla Provincia di Como, e pesante 1.200 tonnellate, è stato realizzato accanto alla linea ferroviaria internazionale, che non può essere in alcun modo interrotta visto che garantisce il traffico merci e passeggeri tra Italia e Svizzera, e poi nel marzo scorso messo in opera attraverso un complesso sistema di carrelli mobili, rulli e giunti idraulici che consentiranno agli ingegneri di farlo scorrere sui binari e poi innalzarlo fino a congiungere il piano stradale.

In teoria la sua inaugurazione sarebbe dovuta avvenire nel giugno scorso, poi è slittata a ottobre e solo ora, finalmente, si è giunti alla conclusione dell’opera una volta eseguite approfondite prove di carico e collaudi statici per garantire la sua sicurezza.

Roberto Canali