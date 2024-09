Quanto costa l’hotel sul lago di Como al secondo posto tra i 50 migliori del mondo

Sulle pendici dei monti che circondano il lago di Como c’è un hotel che si è guadagnato il secondo posto nella classifica, stilata annualmente, dei World’s 50 Best Hotels. Si tratta del famoso Passalacqua, nel piccolo comune di Moltrasio, già primo classificato nella lista del 2023. A livello globale è stato superato solo dal Capella di Bangkok, in Thailandia, mentre a livello europeo si è guadagnato il primato.

L’hotel Passalacqua

“Situato in una villa del XVIII secolo i cui locali in passato ospitavano Papa Innocenzo XI – si legge nelle motivazioni – questo gioiello progettato da Milano ha ospitato un'aristocratica schiera di occupanti, dal conte Andrea Lucini-Passalacqua e il compositore Vincenzo Bellini agli attuali proprietari, la famiglia De Santis. Immerso in spettacolari giardini terrazzati e con solo 24 camere, il boutique hotel mette in mostra la migliore artigianalità italiana in un tripudio di eleganza barocca. Tutto questo si unisce in un sublime rifugio, quasi come una casa privata, che sfrutta al meglio la posizione davvero magica sul lungolago”.

Quanto costa una camera

Il Passalacqua viene definito dalla classifica un “boutique hotel”, cioè una struttura con meno di 50 camere e che non fa parte di una grande catena o gruppo. Questo ne fa una scelta di assoluta esclusività, riflessa a sua volte nelle camere. Ma quanto costa un soggiorno? Volendo prenotare per due persone ad agosto 2025, si spenderebbe un minimo di 2.500 euro a notte per la “Room in the Palazz” o, volendo salire, 4.500 per la “Junior Suite”. Ma per chi cerca il meglio ci sono le tre suite “Agnese”, “Norma” e “Bellini”, rispettivamente a 5.500, 8.000 e 12.000 euro a notte. In bassa stagione ovviamente i prezzi scendono, ma non a meno di 1.200 euro per il pernottamento.