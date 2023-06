Heidi Klum sul lago di Como, vacanza romantica con il marito Tom Kaulitz

Como, 30 giugno 2023 – Heidi Klum in vacanza sul lago di Como. Anche la top model tedesca – dopo il recente avvistamento della pop star Beyoncé – non ha resistito al fascino del Lario e ha deciso di trascorre qualche giorno in un resort dalla vista mozzafiato.

“Una vacanza romantica”, come lei stessa l’ha definita in un post sul suo profilo Instagram, insieme al marito musicista Tom Kaulitz, che ha sposato nel 2019.

E proprio sui social, la modella e attualmente conduttrice alla televisione tedesca di una trasmissione di grande successo, creata per selezionare "la futura top-model della Germania", ha voluto condividere con i suoi follower numerose fotografie e video che la immortalano mentre si rilassa e diverte a bordo di un motoscafo.

Inizialmente la barca viene guidata da Tom, mentre Heidi prende il sole, sdraiata sensualmente sulla barca sotto lo sguardo del marito. Poi, eccola nel ruolo di capitano: bikini nero di una famosa griffe, grandi occhiali da sole e un berretto in testa. Niente trucco, Heidi non ne ha bisogno: è semplicemente bellissima.

L’amore con Tom Kaulitz

Nel marzo 2018 alcune voci iniziano a parlare di una possibile relazione tra Heidi Klum e il musicista Tom Kaulitz, ma i diretti interessati non si espongono nonostante i rumor si facciano sempre più insistenti; due mesi dopo arriva la conferma ufficiale. Nel febbraio del 2019 sono fiori d’arancio, ma in forma privata, e nell’agosto successivo la coppia decide di sposarsi con una cerimonia alla quale partecipano gli affetti più cari.