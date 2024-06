Guida sicura: portalettere comaschi a lezione di prevenzione

Como, 19 giugno 2024 – Sono 22 i portalettere comaschi che hanno partecipato questa mattina alla formazione di “guida sicura”, un progetto rivolto al personale di Poste Italiane grazie a un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

I funzionari della Polizia Stradale hanno illustrato le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale e i limiti di velocità. “Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali – spiegano i responsabili del progetto - dare priorità alla sicurezza delle persone, rispettare le regole per una guida sicura e responsabile, sono le finalità dell’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti che durante l’orario di servizio utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti”. L’iniziativa rientra in un programma di appuntamenti che, dal 2023 ad oggi ha già coinvolto 220 dipendenti in Lombardia, tra cui i 22 comaschi. In totale, in provincia di Como sono oltre 320 gli addetti alle consegne, impiegati nel servizio di distribuzione di pacchi e corrispondenza con motocicli, tricicli, quadricicli, auto e furgoni.