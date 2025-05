Guardia di finanza. Reparto aeronavale prove di soccorsi

Operazioni di polizia e di soccorso in acqua come se fossero vere, ma del tutto simulate. è lo spettacolo a cui hanno potuto assistere ieri, dalla riva in piazza Risorgimento a Cernobbio, i cittadini che hanno seguito, dalle 10, le esercitazioni aeronavali del Roan, il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza. In particolare, sono stati replicati due distinti scenari. Il primo, denominato “Security“, riguardava un’operazione di polizia. Il secondo, “Search and Rescue“, era invece un evento di soccorso. In vista della prossima stagione estiva, l’esercitazione aveva la finalità di testare le capacità d’intervento congiunto e di migliorare le procedure operative da replicare in caso di accadimenti reali. Pa.Pi.