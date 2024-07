Grave barman investito da fiammata

La fiammata è partita mentre stava maneggiando una bottiglia di alcol, giovedì notte, mentre era al lavoro all’interno della discoteca Jet Club, in via Maestri Comacini 16 a Cermenate. Il fuoco ha investito un braccio e il torace del barman, un venticinquenne di Lazzate, procurandogli ferite gravi. L’intervento del 118 è avvenuto alle 23.40 di giovedì, in codice rosso, la massima gravità: lo stesso del rientro, dopo la valutazione del medico che, assieme agli altri soccorritori, ha fatto una prima valutazione delle ferite che presentava il barman. Dopo il primo intervento, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo, dove si trova tuttora, in attesa di una valutazione più approfondita circa la possibilità di sottoporlo a un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile, per ricostruire le cause e la dinamica del grave feriment. Spetterà ai tecnici del servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro di Ats Insubria, verificare le condizioni in cui il barman stava lavorando.

Pa.Pi.