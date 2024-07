Al Ghisallo le maglie di Pogacar dell’accoppiata Giro-Tour

Magreglio (Como) - La maglia rosa del Giro 2024 e quella gialla del Tour 2024 sono arrivate questo pomeriggio al Ghisallo con una delegazione della Colnago in missione per la consegna formale dei cimeli dell’accoppiata Giro-Tour, conquistata storicamente da Tadej Pogacar, maglie che Pogi ha autografato per un dono specialissimo che va ad arricchire le collezioni del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio.

Ad accogliere le due maglie preziosissime il presidente della Fondazione Antonio Molteni e la direttrice del Museo del Ghisallo Carola Gentilini che hanno ricevuto la “delegazione by Colnago” composta da Paola Acosta project development manager di Colnago con Manolo Bertocchi, head of marketing di Colnago.

«È un onore poter consegnare e vedere queste maglie esposte all’interno di questo museo. Il Ghisallo è un luogo speciale per tutti i ciclisti e sapere che una parte della storia del ciclismo sarà custodita qui è motivo di grande orgoglio».