Gara nazionale di matematica, le ragazze del Galilei di Erba in finale

La matematica non è una cosa solo per maschi, anzi, le ragazze spesso sono molto più brave quando si tratta di formule e numeri come ha dimostrato la squadra di studentesse del Liceo Scientifico Galilei di Erba che si è classificata al terzo posto nella Disfida femminile di matematica che si è svolta al campus di Mompiano dell’Università Cattolica, in provincia di Brescia. A salire sul podio sono state le studentesse del Liceo Scientifico Calini di Brescia, che hanno conquistato il primo posto per il secondo anno consecutivo, al secondo si sono classificate le ragazze del Liceo Golgi di Breno, seguite al terzo posto dal Galilei di Erba.

Grazie alla loro bravura nel risolvere i quesiti matematici Greisi Doci (1^B), Gaia Galante (2^C), Marta Malinverno (2^C), Giada Panzeri (3^G), Ginevra Lauletta (5^B), Ginevra Nava (5^B) e il capitano Claudia Fulcro (5^B) si sono meritate l’accesso alla finale nazionale, a maggio a Cesenatico. Al concorso partecipano 243 squadre femminili in tutta Italia, ma solo 36 hanno superato le qualificazioni. La gara non si limita alla risoluzione di esercizi, ma premia la collaborazione.