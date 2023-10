Fino Mornasco, prostituzione nel Centro massaggi: due cinesi arrestati

Fino Mornasco, 5 ottobre 2023 – Prostituzione all’interno del centro massaggi Sara di Fino Mornasco. L’indagine condotta negli ultimi mesi dalla Squadra Mobile di Como, ieri ha condotto in carcere una donna di 50 anni e un uomo di 52, entrambi cinesi, mentre è ancora ricercata una connazionale.

L’attività di sfruttamento della prostituzione sarebbe avvenuta almeno da dicembre dello scorso anno, con tre ragazze che lavoravano a turno e che venivano periodicamente sostituite. A gestire il centro massaggi era la proprietaria, mentre della gestione delle ragazze si occupava una seconda donna, entrambe residenti a Fino Mornasco.

L’uomo, un cittadino cinese di 52 anni residente a Milano, è stato arrestato questa mattina all’aeroporto di Malpensa, al rientro dalla Cina: si ritiene che fosse il gestore degli incassi e degli spostamenti dell’intero gruppo di ragazze messe a disposizione.

Questa mattina all’interno del centro erano presenti quattro ragazze, tre delle quali risultate irregolari sul territorio nazionale, per cui gli indagati sono stati anche denunciati per la violazione al Testo Unico dell’immigrazione. La perquisizione ha portato al sequestro di materiale e oggetti riconducibili alle pratiche sessuali, e di 23mila euro in contanti.

Dal centro massaggi passavano circa 30 o 40 clienti al giorno, che pagavano importi variabili. È stata inoltre documentata una condizione di sfruttamento delle ragazze, che non avevano nemmeno la possibilità di fare una pausa tra un cliente e l’altro.