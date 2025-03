Ferito in strada chiama la Polizia. Lo arrestano perché ricercato

È rimasto ferito dopo una lite in strada, ha chiamato la polizia ed è stato arrestato perché ricercato. Kurugamage Asoka Upul Perera, 44 anni originario dello Sri Lanka senza fissa dimora, è finito in carcere lunedì notte, arrestato dalla Squadra Volante, al termine di un intervento avvenuto vicino alla stazione a lago delle Ferrovie Nord. Era stato lui a chiamare il 112 a mezzanotte, dicendo di aver avuto una lite che un uomo che lo aveva ferito al volto e si era allontanato. Arrivati in posto, i poliziotti hanno trovato Perera, senza documenti, che gli ha detto a voce le sue generalità. È stato quindi portato in pronto soccorso per essere medicato, e poi in Questura per accertare la sua identità. È però emerso che a suo carico c’erano numerosi alias che aveva utilizzato nel tempo: legato a uno di questi c’era una segnalazione di rintraccio per un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano, e mai eseguito: cinque mesi di reclusione da scontare per una condanna del 2022. Dopo avergli notificato la misura, gli agenti lo hanno portato in carcere al Bassone. Pa.Pi.