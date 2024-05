Fabregas, Henry e gli altri: anche la squadra di calcio ora attira i vip

Como da oggi non sarà più rinomata soltanto per le sue bellezze naturali e il suo lago che hanno conquistato turisti (e non solo) di ogni parte del monde, ma anche per la sua squadra di calcio. Vip e personaggi famosi non verranno solo per acquistare le ville sul lago, ma anche per giocarci. La tribuna del Sinigaglia, durante la decisiva partita contro il Cosenza, è stata protagonista per i numerosi personaggi internazionali del calcio, un fatto inusuale per la serie B, tutti amici di Dennis Wise e Cesc Fabregas, che hanno dato questa internazionalità al Calcio Como. Il più scatenato a fare il tifo per gli azzurri è stata l’icona del calcio francese Thierry Henry, che è anche azionista del Como, seduto di fianco a Mirwan Suwarso, braccio operativo della famiglia Hartono, scaramanticamente non ha voluto rilasciare interviste prima della partita, per poi trasmettere la sua felicità alla fine, quando il sogno del ritorno in serie A era diventato realtà.

"Non dovete complimentarmi con me, ma con i ragazzi che anno compiuto una grande impresa. È stato fantastico, ma si soffre di più come spettatore che come giocatore, io tifo per il Como e ho passato gran parte della partita a vedere cosa faceva il Venezia, come tutti i tifosi comaschi. Sono a disposizione della società per qualsiasi evenienza, sto cercando di imparare l’Italiano, sarò più presente in società. Io sono un personaggio secondario della società, i meriti di questo successo sono tutti di quelli che sono al Como da tempo e che hanno lavorato duramente in questi anni". Ancora più sorprendente la presenza di Jamie Vardy, che ha assordato tutta la tribuna con la sua trombetta ad aria compressa durante la partita.

La presenza del bomber del Leicester potrebbe aprire qualche scenario di mercato anche a livello internazione, che lui non conferma e non smentisce. "Sono amico di Dennis (Wise), era da tempo che volevo venire a vedere una partita e sono contento perché oggi ha coinciso con la promozione. Sono un giocatore del Leicester, per il mio futuro vedremo, ma ho anche una certa età".

E.L.