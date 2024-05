Estate all’insegna della sicurezza. Una task-force sul lago d’Iseo

Un’estate super presidiata. È quella che si prospetta per il lago d’Iseo, grazie ai protocolli d’intesa già siglati o in fase di sottoscrizione da parte dell’Autorità di bacino lacuale, dalle forze dell’ordine e dalle associazioni. Tra le novità, il rinnovato impegno dei vigili del fuoco di Bergamo e Brescia e il ritorno della Guardia di Finanza: le Fiamme gialle di Bergamo e Brescia saranno presenti sul lago con un proprio natante per effettuare i controlli alle imbarcazioni e alle concessioni per i posti barca, oltre che per svolgere le attività sul lago.

Per la tutela dei bagnanti, di tutti i residenti e dei turisti che solcheranno le acque del Sebino, saranno presenti anche due motovedette dei carabinieri, della Croce Rossa e dei volontari di protezione civile, quest’ultimi impegnati a svolgere un’attività di sensibilizzazione, prevenzione e monitoraggio. Anche quest’anno, da metà giugno a metà settembre, tra i bergamaschi non mancheranno all’appello il nucleo sommozzatori di Treviglio, i sommozzatori Fips di Bergamo, l’Anc sezione "Caduti di Nassiriya" e la squadra italiana cani salvataggio Sics di Seriate. Quanto ai volontari bresciani, in campo ci saranno il gruppo di Protezione civile intercomunale del Sebino bresciano, il gruppo sub di Monte Isola, il gruppo sommozzatori di Iseo, i volontari sommozzatori di Capriolo e le "tute gialle" di Palazzolo sull’Oglio.

Spiega Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di bacino lacuale: "Abbiamo siglato due protocolli d’intesa per la sicurezza dei bagnanti, coinvolgendo le due Province e i gruppi di Protezione civile. Abbiamo sottoscritto anche un accordo con l’Areu per il pronto intervento in acqua in caso di emergenza, che verrà effettuato dall’Opsa di Bergamo". Non manca poi la convenzione con i volontari della guardia costiera ausiliaria del Basse Sebino, di stanza al lido Nettuno di Sarnico, che da anni viene rinnovata. È fissato invece a metà giugno l’appuntamento con il prefetto di Bergamo e Brescia e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per apporre le firme in calce alle convenzioni per istituire un presidio acquatico nei fine settimana e nei giorni festivi.

