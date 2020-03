Erba (Como), 24 marzo 2020 - "Stiamo vivendo un periodo per alcuni versi surreale, in cui si fa fatica a capire quale sia la normalità; le cose che davamo per scontate, oggi sono diventate preziose, si riscopre il valore dello stare insieme, della condivisione e degli abbracci". Inizia così la lettera delle ostetriche dell'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba che denuncia un problema: "Le gestanti si sentono isolate e spaventate. La felicità di generare una nuova vita, segno di speranza in questo momento buio, non può essere esplicitata come merita".

Per non lasciarle da sole, dunque, le ostetriche hanno deciso di proseguire gli incontri del 'Corso di accompagnamento alla nascita' utilizzando internet: "Per dar loro modo di avere un confronto con le altre donne nello stesso stato, facendo emergere le paure comuni, le ansie, i dubbi, e nell'impossibilità di raggruppare le donne in una stanza, abbiamo fatto partire il corso via Skype". Sono state contattate tutte le iscritte al corso e comunicato loro l'indirizzo Skype a cui collegarsi, la data e l'ora. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo, assicura l'ospedale.