Previsioni meteo a Milano e in Lombardia. Ancora pioggia e temperature in calo, ma il weekend (forse) è salvo

Milano – Primo maggio bagnato, come da previsione. Chi aveva intenzione di passare questa Festa dei Lavoratori all’aperto, e magari grigliando, ha dovuto ripiegare sul piano B. Ma potrebbe rifarsi già nel weekend. Perché la perturbazione di oggi dovrebbe raggiungere il suo apice domani, giovedì 2 maggio, per poi lasciare spazio a un po’ di sole. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Secondo il sito www.iLMeteo.it, la settimana presenta due fase meteorologiche: la prima perturbata fino a venerdì, poi una seconda fase decisamente più soleggiata e calda nel weekend. Domani, giovedì, la bassa pressione scenderà velocemente dalle Isole Britanniche portando un calo delle temperature e fenomeni più diffusi al Nord. Da venerdì la perturbazione si sposterà verso l'Albania e arriveranno delle schiarite sul fianco occidentale.

In particolare, giovedì e venerdì ci sarà tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Apice il 2 maggio con piogge e temporali anche di forte intensità, associati a picchi localmente superiori ai 50-60mm specie sulla fascia prealpina e pedemontana. Il calo delle temperature favorirà il ritorno della neve a tratti sotto i 1600-1700m sui settori alpini e prealpini. Seguirà un venerdì 3 maggio ancora piuttosto instabile, sebbene con fenomeni questa volta più localizzati e in un contesto più soleggiato, ma con nuovi temporali ancora possibili.

Il weekend sarà decisamente più bello, seppur con qualche incertezza primaverile: un passaggio di aria instabile al Nord provocherà, infatti, qualche veloce temporale sabato specie tra est Lombardia, Alpi e Prealpi centro-orientali e pianure adiacenti. La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.