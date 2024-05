Ritorna Blu in bicicletta. La mobilità green diventa una grande festa

Brescia sulle due ruote: domenica 12 maggio torna Blu in Bici. La terza edizione della giornata dedicata alla bicicletta rientra in Biciplan, il programma comunale dedicato alla mobilità ciclistica. "Proseguono gli eventi e le attività che Comune di Brescia con Brescia Mobilità propongono alla città – spiega il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Federico Manzoni – sull’onda dell’entusiasmo e della partecipazione dimostrati da utilizzatori abituali e occasionali della bicicletta". Il nuovo nome (nelle prime due edizioni era Notte Blu) è frutto della volontà di estendere il programma all’intera giornata e di evidenziare una grande collaborazione collettiva che da mesi unisce tante e diverse realtà cittadine.

Per questo, il 12 maggio prossimo ci sarà anche la domenica ecologica, con il centro storico chiuso alle auto dalle 9 alle 18. Il centro (Piazza Loggia, Largo Formentone a Piazzetta Bell’Italia fino a via X Giornate) sarà il cuore dell’iniziativa, ma, con i tour in bici si arriverà fino alla Franciacorta, grazie alla partnership con il Festival Carta della Terra di Fondazione Cogeme ETS e Terra della Franciacorta.

Tanti gli eventi dalle 10 alle 22,30. In Piazza Loggia ci sarà il BiciChek dalle 10 alle 19 e in Largo Formentone dalle 10 alle 18,30, presso il Bike Point con tecnici di Brescia Mobilità e volontari di Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta.

La piazza ospiterà stand espositivi dove sarà possibile scoprire il mondo delle due ruote attraverso le realtà del territorio e provare biciclette di tutti i tipi e per i più diversi utilizzi; grazie alla creatività di True Quality, la piazza ospiterà interventi di live painting sui telai delle biciclette di progetti sociali.

Ci saranno poi tour in bicicletta e, grazie alla collaborazione con il Duc – Distretto Urbano del Commercio - i negozi saranno vestiti a festa per l’occasione a tema due ruote. "Ai negozianti abbiamo chiesto di fare quello che fanno ogni giorno – sottolinea Serena Schiavo, vicepresidente del Consorzio Brescia Centro – ovvero di essere amplificatori di eventi degni di nota come questi".

Federica Pacella