Sul camion nasconde droga e un machete, scoperto durante un controllo della polizia: arrestato

Como, 28 luglio 2024 – Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia di Como per possesso di droga e armi bianche. A procedere al fermo è stata una pattuglia della Squadra Volanti che ha fermato un autoarticolato con rimorchio che ostruiva la circolazione stradale.

Durante il controllo, l'uomo è apparso molto agitato e ha dichiarato di dover partire per la Spagna per consegnare delle merci. Insospettiti dal comportamento nervoso, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, trovando all'interno dell'abitacolo due involucri contenenti hashish per un totale di circa 77 grammi, e un altro involucro di 52 grammi della stessa sostanza nascosto nel vano motore. Sono state inoltre scoperte banconote per un ammontare di 14.630 euro, 460 franchi e 42 won.

ì Oltre alla droga e al denaro, sono stati trovati un coltello a serramanico, un cutter e un machete.

L'uomo, italiano 55enne con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato e messo disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il pubblico ministero di turno ha disposto il processo con rito direttissimo per il 29 luglio.