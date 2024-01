Donne e violenza. Operativa una nuova Rete

Un organismo informale, privo di firme e sigle, che vede collaborare tutte le organizzazioni territoriali che già sono impegnate sul tema della violenza sulle donne e di genere (violenza fisica, psicologica, economica). Associazioni e gruppi, oltre a molte persone singole decise a impegnarsi per combattere la violenza sistematica e diffusa in tutto il mondo, in Italia e anche nella Bergamasca. È stata presentata ufficialmente ieri la neonata “Rete bergamasca contro la violenza di genere“, che si era costituita informalmente in occasione della manifestazione svoltasi il 24 novembre a Bergamo, con oltre 5mila persone, anche sull’onda del dolore e dell’indignazione suscitati dal femminicidio di Giulia Cecchetin. Da lunedì, la Rete bergamasca sarà in piazza ogni 8 del mese, alle 18, in largo Rezzara, vicino a piazza Pontida.

"Occuperemo lo spazio pubblico in modo regolare e instancabile – spiegano i rappresentanti della Rete – per denunciare, informare e aggregare nuove persone, che siano interessate a scoprire nuovi modi di pensarsi e relazionarsi oltre che a rinforzare un impegno utile e necessario per la società tutta. Per rivendicare diritti, rispetto e dignità per coloro che non hanno voce e che invece dovrebbero averne". Durante la presentazione del nuovo organismo sono stati forniti alcuni dati riguardanti la violenza sulle donne nella Bergamasca. Nel 2023 i centri antiviolenza sul territorio orobico hanno ricevuto complessivamente più di 1.160 richieste di aiuto per episodi avvenuti tra le mura domestiche, nelle relazioni affettive, nei luoghi di lavoro, per strada. In Italia, invece, i femminicidi sono stati 113: 113 donne uccise dalla violenza maschile. M.A.