Diretti in Svizzera con armi e droga in auto: tre turchi in manette

In tre su un suv, diretti verso la Svizzera in piena notte, con a bordo armi e droga. Il controllo di una pattuglia della Volante, che ha fermato l’auto giovedì notte alle 5.30 in viale Innocenzo, si è concluso con tre arresti e il sequestro di due pistole e 70 grammi di marjuana. In carcere al Bassone, sono finiti tre turchi senza fissa dimora, richiedenti asilo politico: Fikri Cancin, 41 anni, Tolga Gultepe, 30 anni e Kerem Akarsu, 23 anni. Sull’auto, diretta verso la Svizzera, avevano una pistola Glock e una Sig-Sauer, entrambe calibro 9, un giubbetto antiproiettile e munizioni. È stato inoltre trovato un sacchetto con la droga. A far partire l’accertamento, è stato proprio un piccolo quantitativo di stupefacente notato dalla polizia, che ha portato in Questura l’auto e i tre occupanti, i cui nomi non avevano segnalato criticità.