L’undicesima edizione del festival “A Due Voci. Dialoghi di musica e filosofia“ parte a Como sabato 23 e prosegue fino a domenica 1° dicembre con più appuntamenti ogni giorno. Ma già venerdì 22 alle 10, alla Pinacoteca Civica, è prevista un’anteprima: Spinozino. Laboratori di filosofia per bambini e ragazzi a cura di Francesca Giani. Nel vivo si entra il giorno successivo alle 11, sempre alla Pinacoteca, con “Cineoperistica. La lunga onda del melodramma nel cinema“ con Alberto Cano, studioso di cinema, seguito alle 17 da “Il Castello delle delizie. Bartok Balasz e il ritorno“, con il filosofo Carlo Serra, e alle 20.30 “Il canto interrotto“, con il compositore Marco Tutino. Domenica 24 alle 11, sempre in Pinacoteca, il reading Filosofico su Rousseau, a cura di Roberto Sala e Francesca Giani; alle 17 “Corpi all’opera“ con la filosofa Florinda Cambria e alle 20.30 il film Mezzanotte a Mosca di Pietro Medioli. Lunedì 24 alle 18.30 ci si sposta all’Ostello Bello con Café Philo, a cura di Katia Trinca Colonel che replica anche giovedì 28; martedì 26 alle 20.30, al Nerolidio, “See me, feel me, touch me, heal me. Storia dell’opera rock“, con Alessio Brunialti.

Gli incontri, tutti a ingresso libero con prenotazione su Eventbrite, proseguono ogni giorno, con un programma consultabile sul sito aduevoci.org. Mercoledì 27 si parla di filosofia della musica, con il maestro Bruno Dal Bon, e di Giuseppe Mazzini con la filosofa Simonetta Chiappini; domenica 1° dicembre di Nietzsche con Roberto Sala e Francesca Giani, impegnati in un reading. Inoltre proiezioni di film e docufilm, come Senectus Open, in programma il 30 novembre, o ancora performance come A due corpi, previsto il 30 novembre e il 1° dicembre al Conservatorio, pensato seguendo il ragionamento di Paul Valery sul corpo in movimento.

Paola Pioppi