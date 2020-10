Erba (Como), 17 ottobre 2020 - Si è sottoposto all'isolamento fiduciario il deputato erbese Eugenio Zoffili, uomo di fiducia di Matteo Salvini che l'ha scelto come coordinatore in Sardegna dov'è stato impegnato nelle ultime settimane per le amministrative. “Tampone positivo, cari amici - ha scritto lo stesso Zoffili sul suo profilo Facebook - Non preoccupatevi per me, sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa. Vi voglio bene”.

In queste ore al deputato erbese, che è anche presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schenghen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e componente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, sono arrivati gli auguri e gli incoraggiamenti di centinaia di amici e militanti.