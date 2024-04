Alla guida ubriaco, finisce nel fosso. Feriti lui e i quattro amici minorenni

Guidava ubriaco e ha rischiato di causare una tragedia il 19enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha avuto un incidente lungo la strada 469 Sebina Occidentale nel territorio di Palazzolo sull’Oglio. I fatti sono accaduti attorno alle due del mattino quando il 19enne, che vive in zona, ha perso il controllo della vettura, terminando la corsa in un fosso vicino alla carreggiata. Con lui viaggiavano quattro amici, tutti di 17 anni. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Il numero unico 112 e Areu hanno inviato sul posto diverse ambulanze. Fortunatamente nessuno si è ferito in modo grave. Sono stati tutti portati in ospedale: alla Clinica Poliambulanza di Brescia, Al Mellino Mellini di Chiari e a Romano di Lombardia. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio e la polizia stradale, che ha rilevato il tasso alcolemico al guidatore, risultato in stato di ebbrezza. Al giovane è stata tolta la patente. Nella notte si è verificato anche un altro incidente, questa volta a Brescia, dove un automobilista si è ribaltato con l’auto, facendo tutto da solo. L’uomo è stato ricoverato in condizioni non gravi.